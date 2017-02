Flere solister er ute av Carmen

Det forteller operasjef i Opera Trøndelag Randi Spets.

– Tora er lei seg, klart hun er det. Vi snakker mye sammen, men må se framover. Kanskje kan noen føle seg snytt når det ikke blir Tora, men selv mener vi å ha funnet en meget verdig erstatter, sier Spets.

Sykmeldt

Forrige uke ble det kjent at cabaretstjernen Tora Augestad er sykmeldt, og dermed også usikker til å gestalte hovedrollen som sigøynerjenta Carmen i operaen som har premiere i Kimen kulturhus 7. mars. Inn stepper Nina Sætherhaug fra Trondheim, som opprinnelig skulle spille Carmens venninne, Mercédès. Denne rollen vil nå fylles av Thale Jørstad fra Inderøy, som opprinnelig hadde en annen rolle.

– Nina har innstudert rollen som Carmen, og gjort det med glans. Hun gjør en fantastisk jobb og sceneopptreden. Nina har vært med hele veien under prøvene, kjenner stoffet og har medstudert Carmen-rollen etter eget ønske, forteller Spets.

Men bare et par dager etter Augestads sykmelding fikk regissør Ronald Rørvik og det kunstneriske teamet en ny utfordring, da nok en sentral skikkelse ble sykmeldt.

Har alt på plass

Anne Wik Larsen er nå ute av solistrollen som Micaëla, og erstattes av Runa Hestad Jenssen fra Verdal. Operasjefen innrømmer at det har vært hektisk i kulissene den siste tiden, men understreker at de nå har alt på plass.

– Vi har utrolig mange dyktige sangere i Trøndelag, og det er flott at de bosetter seg her så vi kan bruke dem. Faktisk er 7 av 10 solister i «Carmen» fra Trøndelag. Jeg er helt sikker på at publikum – selv om stjerna som har et europeisk navn ikke er med – ikke vil få noen dårligere musikalsk opplevelse, sier Spets.

I utgangspunktet skulle også skatvalsjenta Sunniva Unsgård ha solistrollen som Frasquita, men på grunn av forpliktelser til sangstudiene i Berlin måtte hun trekke seg fra rollen, og inn kom Eir Inderhaug.