Rørt Haga utnevnt til ridder

Det ble mange blomster og mange klemmer da Arnulf Haga formelt ble utnevnt til Ridder av 1. klasse i Stiklestad kultursenter torsdag kveld.

Blant dem som tok turen til festkvelden var Fylkesmann i Nord-Trøndelag, Inge Ryan, Verdal-ordfører Bjørn Iversen og direktør for kultursenteret, Turid Hofstad.

Spellemann-vinner Gjermund Larsen tok sammen med bror Einar Olav også turen til Stiklestad for å hedre teaterlegenden.

Arnulf Haga utnevnt til Ridder av 1. klasse H.M. Kongen har utnevnt Arnulf Haga til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for norsk teater.

– Varmet opp med stafett

Hovedpersonen selv så ut til å ta situasjonen med knusende ro like før banketten ble satt i gang. Blant oppvarmingsprogrammet til den store dagen var blant annet VM-stafett.

– I dag har jeg hatt et ganske enkelt program. Først leverte jeg en synopsis til Regionrådet for Nord Gudbrandsdal angående et nytt prosjekt, før jeg så VM-stafetten, sier en dresskledd Haga, og smiler.

– Tusenvis av mennesker står bak

Å sette ord på følelsene idét venner og bekjente strømmet inn dørene til kultursenteret, synes han likevel var vanskelig.

– Personlig er det veldig tilfredsstillende å få en slik utnevnelse. Det er vanskelig å finne ord, men det er stort å få en slik anerkjennelse for arbeid som strekker seg over 40-50 år, sier han, men legger fort til:

– Samtidig er det viktig å si at det er tusenvis av mennesker som står bak utmerkelsen, som sammen har jobbet i jakten på å finne noe nytt å vise frem fra scenen.

Spelet-general i over et tiår

Stiklestad er et svært kjent område for den nyutnevnte ridderen. Ikke bare som verdaling, men også som Spelet-regissør i over et tiår.

– Er det da litt spesielt å få denne utnevnelsen på Stiklestad?

– Jeg er født og oppvokst i Verdal, og har et sterkt forhold til Spelet. Men jeg har jobbet så mye rundt om på ulike steder – blant annet alle kommunene i Nord-Trøndelag – så det er et vidt spekter av arbeid som representeres.

– Har du noen spesielle forventninger til kvelden?

– Jeg har egentlig ingen forventninger. Jeg skal sette meg ned, bli underholdt, spise god mat og holde min tale, sier Haga, som fikk vite om ridderutnevnelsen to uker før jul i fjor.

Skryt fra Fylkesmannen

Blant dem som holdt tale under banketten var fylkesmann i Nord-Trøndelag, Inge Ryan, som også fikk oppgaven med å overlevere riddermedaljen.

– I dag er en festdag. Ikke bare for Stiklestad, men for Verdal, Nord-Trøndelag og hele Norge, sa Ryan til forsamlingen.

– Arnulf har gjennom 40 år utmerket seg som en fremragende verdiskaper, og har skapt en sterk utvikling i samarbeidet mellom profesjonelle skuespillere og amatører.

Til tross for den rolige fremtoningen før overleveringen så det likevel ut til å være en rørt Haga som mottok medalje og diplom til stående applaus fra de fremmøtte, før han satte seg ned i forsamlingen for å nyte kvelden videre.

Ridder av 1. klasse

Det er H. M. Kongen som utnevner Haga til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Utnevnelsen ble gitt Haga for hans arbeid for norsk teater, og ble offisielt annonsert 3. januar i år.

Ordenen tildeles som "belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten", og er oppkalt etter vår helgenkonge, Olav den hellige, og er inndelt i tre grader.

Med unntak av kongelige og statsoverhoder tildeles St. Olavs Orden i dag kun til nordmenn.