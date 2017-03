Knall avslutning på Marsimartnan

Lørdag ettermiddag avsluttet Marsimartnan i Levanger, og martnasgeneralen kunne knapt drømt om bedre avslutning. Sola skinte og folk kom i hopetall for å ta del i den årvisse folkefesten.

– Vi har jo ikke telling på hvor mange som er her, men i dag har det vært en knall dag, slår Gunn Oline Lyngsmo fast.

Heldige med været

Hun og resten av martnasgjengen kunne med fornøyde blikk se på at folk koste seg i duften av både kaffebål, brente mandler og smultringer. For å nevne noe.

– Det har vært lange køer i mange boder i dag, forteller Lyngsmo.

Også på tivoliområdet var det til dels trangt om plassen denne lørdags formiddagen.

– Vi har vært heldig med været. Det har jo alt å si for et utearrangement, påpeker Lyngsmo.

Konukrranse med VM

Marsimartnan har også opplevd konkurranse fra Ski-VM, og under fredagens herrestafett i langrenn var det god plass mellom bodene. Men under lørdagens 30-kilometer, hvor de norske jentene tapetserte pallen, var det mange som heller trakk ut i gatene.

– De norske jentene er ikke avhengig av at vi heier på dem foran TV-en. De vinner uansett, smiler Lyngsmo.

Ros for ny løsning på Torvet

Martnassjefen forteller at arrangørene har høstet mye skryt for løsningen med å sette martnasbodene på Torvet i hesteskoform, for å gjøre plass i midten til myldreområde, benker og bålfyring.

– Det ble tatt godt i mot. Det kan vi takke byantikvar Tove Nordgaard for. Det var hun som kom med den ideen, sier Lyngsmo.

Den nevnte byantikvaren fyller 50 år på søndag, og kunne ikke fått en bedre oppladningn til bursdagen.

Marsimartnans «kåmframsier» Jann Karlsen oppsummerer de tre martnasdagene på følgende måte:

– En dundrende suksess.