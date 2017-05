JOWST langt fra fornøyd med første prøve i Eurovision

Den første av tre prøver foregikk onsdag ettermiddag i Kiev internasjonale utstillingssenter.

– Gjennomføringa gikk ikke som planlagt. Det så vel kanskje ut som om det nesten gikk som planlagt, men det skal være bedre. Det var noe galt med lyttingen vår, sier Joakim With Steen – mannen bak artistnavnet JOWST – til NTB.

Lydnivåene på scenen var feil, ifølge Steen.

– Og da var det litt vanskelig å leve seg ordentlig inn i musikken. Og så var det noen andre greier som vi prøver å få rettet opp før den neste prøven. Og hvis vi får ordnet det, så blir det kjempebra, sier han.

Nivået JOWST holdt under den første prøven, holder til finaleplass, men ikke noe mer, mener Joakim With Steen.

Svenske får maske-ansvar

LED-masken har blitt varemerket til låtskriver og produsent Steen. Den virket ikke i det hele tatt under prøven.

– Den var ikke riktig koblet. Det er mange kabler, og en kabel var ikke koblet i. Men nå har vi fått en svenske til å ta ansvaret for at den er helt riktig koblet. Det er hans eneste jobb. Så da satser vi på at det blir bra, sier den norske artisten.

Semifinale torsdag

Norge er land nummer tolv på scenen i torsdagens semifinale, den andre av to. Der møter vi blant annet motstand fra Danmark. Går JOWST videre, venter selve finalen lørdag 13. mai.

Første semifinale i årets Eurovision Song Contest ble holdt tirsdag. Som ventet gikk Sverige videre, mens Island og Finland dessverre røk ut.

Fjorårsvinner og arrangør Ukraina er direkte kvalifisert til finalen, sammen med «de fem store» i EBU – Storbritannia, Italia, Spania, Tyskland og Frankrike. Italia er den soleklare favoritten, foran Bulgaria, Portugal og Sverige.