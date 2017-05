Rekordmange lokale artister gjør seg klare

Mens «headlinerne» Åge Aleksandersen & Sambandet og Karpe Diem topper plakaten, florerer det av kjente og mindre kjente, nordtrønderske navn på artistplakaten.

Den mest kjente er nok Gjermund Larsen (Verdal), som tar med seg sin trio inn i Steinkjer kirke fredag kveld.

Da har allerede Astmatisk Gapskratt (pønk-Steinkjer), Bad Influence (bluesrock-Flatanger) og Stiv Kuling (rock-Flatanger), spilt på Klubben torsdag kveld, I Rismelen lørdag kveld går Skei & PT på scenen før Spidergawd (rock med nortrønderane) entrer NTE-scenen senere på kvelden. Like etterpå er det Brutal Kuk (pønk- Inderøy) sin tur i Klubben.

– Oppblomstring

– Vi har alltid hatt en målsetting om å slippe nordtrønderske artister til på Steinkjerfestivalen, men har vel aldri fått så mange på plass som i år. Det kan være tilfeldigheter. Det kan også skyldes en oppblomstring av gode band i fylket, antyder festivalsjef Svein Bjørge.

Han er godt fornøyd med bookingen av artister til årets festival. Han peker på variasjonen av musikkstil som noe av det viktigste for en festival som skal være for alle; at alle finner minst én konsert de må få med seg.

– Det mener jeg vi har i år. Åge & Sambandet og Karpe Diem er to av landets største artister som avslutter hver sin kveld. Anneli Drecker og Julie Bergan er de to artistene som skal spille før Åge i Rismelen, med Bergan som en uhyre populær artist blant ungdommen. Og når vår egne hip hop-helter Skei & PT, heavyrockerne TNT og det ikoniske rockebandet Waterboys varmer opp publikum i Rismelen før Karpe Diem kommer sent på lørdagskvelden, er det forhåpentligvis mange som blir fornøyde, tror Bjørge.

Folkevandring

At Janove (Ex-Kaizers) velger seg torgscenen framfor Rismelen, midt mellom konsertene i Rismelen lørdag kveld, kvesser opp helheten.

– Så spår jeg folkevandring til Oftenåsen når Black Debbath spiller ut sin helt spesielle form for rock på dagtid lørdag. Akkurat som da Steinkjer-bandet HAT gjorde det i 2013. En høyst besynderlig, men stor opplevelse for alle til stede, minnes Bjørge.

Festivalsjefen velger seg likevel konserten med Suzanne Vega på torgscenen fredag kveld, som det kunstneriske høydepunktet. Vega, som hadde en verdenshit med «Luka» i 1987, har den dag i dag en stor tilhengerskare i USA og hun holder konserter hele tiden.

PS: I dagens papiravis kom vi dessverre i skade for å skrive Rainmakers i stedet for Waterboys. Vi beklager feilen.