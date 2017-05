Kulturprisen til Hegdal

Hovedutvalg Folk har besluttet at Inderøy kommunes kulturpris 2017 tildeles komponist og musiker Eirik Hegdal. I begrunnelsen trekkes blant annet fram hans sentrale rolle i Soddjazz-sammenheng siden oppstarten. Uten hans bidrag ville ikke festivalen hatt det gode ryktet, og den gode posisjonen, som den har innenfor jazzmiljøet, står det i begrunnelsen.

Hegdal har spilt med kjente musikere som Joshua Redman, Dave Holland og Terje Rypdal. Han var musikalsk leder for Trondheim Jazzorkester fra 2002 til 2016. Som komponist har vedkommende blant annet skrevet verk for Trondheim Symfoniorkester, for gruppa Krøyt, Vertavo strykekvartett og for Midtnorsk Kammerorkester.

Hegdal gikk på Inderøy kulturskole, Inderøy videregående skole og jazzlinja på Sund folkehøgskole og fullførte sin musikkutdannelse ved jazzlinja (NTNU). Nå jobber han som førsteamanuensis ved jazzlinja og underviser i saxofon som hovedinstrument, arrangering, komponering, ensemble, og har ansvaret for NTNU Jazzensemble. Overrekkelse av prisen skjer under InderøyFest i juni.