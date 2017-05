Et siste maske-framstøt fra JOWST

Finalen lørdag starter klokka 22 lokal tid – klokka 21 norsk tid. Og innen klokka 0.30 vet vi om Norge tar seieren, eller om den for eksempel går til en av storfavorittene, nemlig Portugal og Italia.

Årets norske låt, «Grab The Moment», har tekst av Jonas McDonnell og er komponert av Joakim With Steen, som går under navnet JOWST. Vokalist er Aleksander Walmann.

– Thank you, Kiev! Thank you, Ukraine! avsluttet Walmann den tredje og siste prøven.

Joakim With Steen er optimist.

– Jeg tror det skal gå kjempebra. Det er relativt. Jeg har troen på at det går an å vinne, men jeg forventer topp ti, sier han til NTB.

På stemmesanking

Etter den siste prøven tok han turen ut i pressesenteret for å dele ut pappmodeller av den mye omtalte lysmasken.

– Jeg ser for meg at de må lage en ordentlig maske som kan selges i leketøysforretninger, sier Steen spøkefullt – og legger til at han også ser for seg at barnehager kan lage dem med perler.

Masken fikk ekstra mye oppmerksomhet da den ikke fungerte under de to første prøvene før semifinalen. Men teknikerne klarte å få den i orden igjen.

Også vokalist Walmann var fornøyd med prøven.

– Denne prøven her var en nydelig oppkvikker, nå er vi våkne! Det gikk kjempebra. Vi sparer den siste energien til finalen. Da er det bånn gass. Vi skal jo opptre for veldig mange millioner mennesker. En fantastisk gjennomgang. Gutta leverer, og vi koser oss så mye på scenen, sier han via NRKs pressekontakt.