Stødig sisteprøve for JOWST i Eurovision

Finalen lørdag starter klokka 22 lokal tid – klokka 21 norsk tid. Og innen klokka 0.30 vet vi om Norge tar seieren, eller om den for eksempel går til en storfavorittene, nemlig Portugal og Italia.

Årets norske låt, «Grab The Moment», har tekst av Jonas McDonnell og er komponert av Joakim With Steen, som går under navnet JOWST. Vokalist er Aleksander Walmann.

– Thank you, Kiev! Thank you, Ukraine! avsluttet Walmann den tredje og siste prøven.

Fornøyd med prøven

Joakim With Steen var svært fornøyd med den første generalprøven fredag.

– Vi tok den ikke så høytidelig. Vi gjorde det med innlevelse og så bra som mulig, og vi følte at det var kjempebra – bedre enn i semifinalen, faktisk, sa han til NTB.

Norge er land nummer 17 av de 26 i lørdagens finale. JOWST går på etter Spania, og før Storbritannia.

Italia topper

Italia har toppet den sammenlagte oddslista lenge, og det med god margin. Francesco Gabbani framfører «Occidentali's Karma», og med seg på scenen har han en danser i gorillakostyme.

Fredag gikk imidlertid Portugal opp på oddstoppen. Landet stiller med Salvador Sobral, som framfører «Amar Pelos Dois». På grunn av en hjertesykdom har han ikke kunnet være med på mange av prøvene i Kiev. Det er i stedet søsteren som har vært til stede, og hun har også skrevet låten.

Det var Jamala som under konkurransen i Stockholm i fjor sørget for at Ukraina er årets arrangør. Ifølge hennes egen nettside skal hun framføre den nye låten «I Believe in U» som en del av finaleshowet lørdag.