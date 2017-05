Store forventninger før Sørvaag-besøk

I april ble det klart at det var barselavdelingen ved Sykehuset Levanger som stakk av med KLPs Arbeidsgledepris for 2017, som én av totalt tre vinnere.

Det er KLP (Kommunal Landspensjonskasse) som står bak prisen, som har som mål å fremme yrkesstolthet og arbeidsglede som bidrar til helsefremmende arbeidsplasser rundt om i landet.

Sørvaag-besøk i kantina

Tirsdag 30. mai er det klart for formell overrekkelse av prisen, som også medfører et musikalsk besøk som del av premien. Det betyr at Hanne Sørvaag entrer sykehuskantina i Levanger med fullt band.

– Her er det full jubel og store forventninger, sier Randi Dørum ved gynekologi og føde/barselavdelingen i en pressemelding.

Dørum er også kvinnen bak premiesøknaden fra avdelingen.

– Vi er meget spent, og gleder oss til en intimkonsert. Ikke minst er det veldig hyggelig at Hanne gjester oss, og er med på å sette vår avdeling og vårt arbeid «på kartet», sier hun videre.

Imponert over de ansatte

Hanne-Kjersti Grinna, jurymedlem og rådgiver i HMS-teamet i KLP, sier barselavdelingen skilte seg ut på flere måter.

– Vi får høre om kompetente og dedikerte kolleger, støtte og samhold, og ikke minst trygghet på arbeidsplassen. Det er musikk i ørene for oss som jobber med HMS til daglig. Men viktig er også de små tingene i hverdagen: en kake til fredagskaffen, eller kurs og sosiale aktiviteter, sier Grinna i pressemeldingen.

Over tusen innsendte bidrag til prisen ble til slutt kuttet ned til ni finalister, som KLPs jury fikk i oppgave å kutte ned til tre vinnere. Konserten vil starte i kantinen på sykehuset klokken 16.30, og vil vare i om lag en time tid.