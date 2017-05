Dette skjer på Olsokdagene på Stiklestad

Olsokdagene på Stiklestad går av stabelen 24.-30.juli. I år får publikum møte blant annet møte Geir Lippestad, deLillos, Lars Elling, Åsne Seierstad, Rasmus og verdens beste band, TrondheimSolistene, Christian Borch, Marianne Meløy, opplyses det i en pressemelding.

Årets tema er: OSS

– Temaet knytter seg til Stiklestads kjernehistorie og har en sterk samtidsrelevans, sier direktør Turid Hofstad ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter i pressemeldingen.

Hun legger til: For tusen år siden hadde Olav Haraldsson beseiret høvdingmakten og begynte prosessen med å omforme sitt rike til det som skulle bli dagens Norge. I dagens samfunn ser man et politisk klima med et stadig større fokus på «oss og dem», og brytninger mellom globalisering og nasjonal proteksjonisme. Årets Olsokdager ønsker derfor å se nærmere på idéen om OSS i både fortid og nåtid. Temaet OSS åpner opp for spørsmål som berører både de store samfunnsperspektivene og de nære og personlige temaene.

Olsokdagene 2017 vil nærme seg temaet OSS både fra et internasjonalt og et nasjonalt perspektiv.

– Meningsfylt og spennende

Geir Lippestad er årets Olsokprofil. Han ble et kjent navn både nasjonalt og internasjonalt da han tok på seg rollen som forsvarer i rettssaken etter terrorangrepet 22.juli 2011. I de påfølgende årene har han etablert seg som en markant samfunnsdebattant. Hans engasjement knytter seg spesielt til verdispørsmål, med fokus på menneskerettigheter.

– Den norske grunnloven slår fast at Norge er en rettsstat og et konstitusjonelt demokrati. Hva innebærer dette i praksis? Hvor vidt skal menneskerettigheter og rettsprinsipper i realiteten favne? Hvilke verdier bør det norske demokratiet være fundert på? Dette er sentrale spørsmål som Stiklestad Nasjonale Kultursenter ønsker å sette søkelys på frem mot nasjonaljubileet i 2030, står det i pressemeldingen.

Malerier og grafikk

Årets Olsokkunstner er Lars Elling. Han jobber i hovedsak som grafiker og maler.

– Under Olsokdagene på Stiklestad får vi se både malerier og grafikk. Både utlånte verker fra private eiere og maleri og trykk til salgs. Gjennom forskjellige teknikker innenfor malerkunst og litografi, jobber han seg frem til et figurativt formspråk som grenser opp mot det abstrakte. Hans uttrykk består av drømmeaktige og delvis utviskede motiver, som fremstår som små glimt eller minner fra en tid som er forbi, heter det i senterets presentasjon av kunstneren.