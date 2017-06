Atletenes forunderlige historie

Trillende på en kjempestein gjennom porcelens gater, stakk atletklubben likegodt av med seieren i opptoget - starten på ti år med galskap satt i system.

Året etterpå ble klubben utvidet, etter harde opptaksprøver/kriterier, og atletene bar ut ei gårdssag for å vise byfolka hvordan trevirket blir til, det ble barket, saget og høvlet gjennom hele toget.

Skår i gleden

Et skår i gleden var det at juryen, som på grunn av atletenes seier forrige år, bestemmer at de ikke kan vinne igjen. Dette ble det tatt tak i. Atletene kontaktet Petter Northug Jr. for å høre om han deltok i løp hvis han ikke kunne vinne, noe han bekreftet var fullstendig uaktuelt.

Atletene fant det likevel greit å stille opp i 2010, med mål om å vinne tilbake tronen, med temaet koffert og sækk. Det sentraliseres og legges ned, noe Martin Svingen kjenner på kroppen. I opptoget hjalp Atletklubben ham med å flytte hele huset ned til byen. Året etterpå ble fraflyttingen ytterligere dokumentert med bilder, og med hele arbeidslaget hans Johannes Johansen med toget.

En dokumentar om fraflyttingen til Martin Svingen, koster jo penger. I mangel på støtte til dokumentasjonen måtte Atletklubben dra til Steinkjer og SKI-NM, hvor de hentet hjem 20.000 for beste stemningsskaper.

Ikke kjent for å gi opp

Nå er ikke Vømmøl Atletklubb kjent for å gi opp, selv om politikerne ikke ønsker levende bygder, så i 2012 tok de tak og hårvet hele Vømmøldalen for å hindre gjengroing, de hårvet likeså gatene i Porcelenstrand for å vise sin avsky mot landbruksoppgjøret. Med 6.000 kilo jord, nedlagt traktor i myra, steinplukking og potetsetting, ble det en tung batalje, men balanserte fint i mål ved å ta av vel 100 kg. Bondens hårving skulle vise seg å bli inngangen til brøllåpp oppi Vømmøldalen.

En bydame ble forelsket og brøllåppet ble lagt til Vømmølfestivalen 2013. Det året kunne alle følge hele brøllåppet, med Stiklestad kirke, Fossheim samfunnshus, brøllåpskak og brøllåpsnatt på plass i vømmøltoget.

Atletklubben valgte i 2014 å løfte frem en annen trupp (samling av ymse slag), gjennom å invitere Fishølet turnforening med i toget. Turnforeningen har vaket og fungert som hangarounds, fanklubb og aldri lagt skjul på at atletene er deres forbilder. Denne gangen skulle altså turnforeningen få sin drøm oppfylt gjennom å delta sammen med atletene i toget.

Mistet stor dikter

Vømmøldalen mistet som kjent Knut Stuppulvold, en stor dikter i 2015, atletene hedret ham gjennom toget, med Hårrå og dekt. Atletene fulgte likegodt Stuppulvold helt frem til Perleporten.

Under fjorårets opptog fulgte atletene livets gang for folket i Vømmøldalen. Spæll åt mæ var temaet og atletklubben kunne vise alle finfolk i Porcelenstrand hvor viktig musikken er for folket. Atletene viste et helt liv med musikk, fra vugge til grav.

Nå er det igjen duket for å samle folket ned til Porcelenstrand, nok en gang skal bygdene bidra til vekst i byen, gjennom at julefeiringa er flyttet ned til byen og lagt til juni, slik at vegene er åpen og kjørbar. For siste gang er det feiret jul på lokalet i utkantene, det sentraliseres og legges ned, det blir aldri slutt på det.

For å søke ekstra insprasjon, dro atletene til vinterens Lahti-VM der det vrimlet av vinnere, nisser og juletrær.

Men hva Vømmøl atletklubb til slutt drar med seg ned til Porcelenstrands gater og årets Vømmøltog, gjenstår å se...