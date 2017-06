Line Heie Hallem fra Verdal er nominert til Heddaprisen

Det går fram av nominasjonslista som ble offentliggjort på utdelingens hjemmeside torsdag formiddag.

Erfaren

Hun er nominert for hovedrollen i teaterstykket «Rekyl». Hun konkurrerer med Kjersti Tveterås for rollen som Rosalind i «Som dere vil» og Nina Ellen Ødegård for tittelrollen i «Orlando».

Line Heie Hallem gikk ut fra Teaterhøgskolen (KHiO) i 2005. Hun har jobbet som frilansskuespiller ved en rekke teatret rundt om i landet. Heie Hallem har blant annet spilt i «Alice i eventyrland» ved DNS i Bergen og i Robert Wilsons «Peer Gynt»-forestilling, produsert av Det Norske Teatret og Den Nationale Scene, og vist som gjestespill på BAM i New York. Høsten 2006 spilte hun Ophelia i «Hamlet» på Oslo Nye Teater. Siden 2007 har hun hatt flere hovedroller ved Brageteatret, blant annet i «Før det ringer», som fikk Heddaprisen for beste barne- og ungdomsforestilling i 2010.

Årets forestilling

Stykket «Rekyl» er også å finne på nominasjonslista i kategorien «Beste forestilling» i konkurranse med «Edda», «11 år», «Orlando» og «Vilanden + En folkefiende - Enemy of the Duck».