Mange juletre - få nisser

I år er temaet for vømmølopptoget jul. Da er det lett å tenke seg at Verdalsøra fylles med vømmølkledte julenisser. Men så langt kan vår reporter melde om at det er flest juletre i opptoget.

Det er påmeldt 48 kjøretøy til opptoget i år. Det er en kraftig nedgang fra fjorårets 86 kjøretøy. I tillegg kommer gående i toget.

– Det har vært en trend de siste årene med færre kjøretøy og flere gående og syklende. Det er kjempebra at de velger å gå i stedet for å sitte på en traktorhenger, sier fesivalsjef Svenn Erik Sagvold.

Han mener de har truffet bra med tema.

– Jul skaper kreativitet hos alle. Nå er storteltet i Folkeparken pyntet til jul. Det skal bli skikkelig julestemning her i kveld, sier han.

Tidenes forhåndssalg

Lørdag morgen var det solgt 3.350 billetter til festen lørdag kveld.

– Det er tidenes forhåndssalg, og lover veldig bra for festen. Vi har en forventning at det kommer over 5.000 personer. Været er med oss, sier Sagvold.

Sjekker promille

Opptoget har enkelte år vært preget av en del alkoholdrikking. Det har gjort at politiet har skjerpet kontrollen betraktelig og de har hyppige promillekontroller i sentrum, melder vår reporter i toget, Per Magne Midjo.

Han melder om god stemning før det braker løs på Minsaas plass.