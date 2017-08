Steinkjermann debuterer med egen bok

– Jeg har egentlig alltid hatt et behov for å uttrykke meg selv kunsterisk. Det ligger i blodet, for kreativ skriving har jeg holdt på med siden jeg lærte meg alfabetet omtrent, sier Anderssen.

Den nylig utgitte «Fem gram magi» inneholder dikt 32-åringen har skrevet i tidsperioden 2011 til 2016.

– Jeg har gjennom boka forsøkt å ordfeste «mitt indre» og selve opplevelsen av det å være, heller enn å pøse på med for eksempel politiske meninger eller andre egokonstruerte sider av bevisstheten, sier han og peker på at han ønsket å skildre det meditative aspektet av livet.

Siste biten av puslespillet

I spørsmål om hvordan tittelen «Fem gram magi» oppstod, svarer forfatteren at det var det aller siste han besteme seg for før boka ble ferdigstilt.

– Tittelen var den siste biten jeg la i dette puslespillet. Min skriveprosess fungerer ofte slik at jeg skribler ned lange dikt, for å lage korte dikt. Jeg stripper dem ned til essensen. Det er en intern ting mellom meg og meg selv. Kladden var "en kilo" og sluttresultatet "fem gram", sier 32-åringen.

Han mener det handlet om å kvitte seg med det overflødige, og syntes samtidig at det var en naturlig tittel til boka.

Ingen konkret målgruppe

Anderssen sier at diktsamlingen ikke har noen konkret målgruppe. Det viktigste for han er at tekstene er ekte.

– Det skal gjenspeile meg. Jeg bare klasker tankene mine ned på papiret, så får folk like eller ikke like.

– Hva synes du selv om resultatet?

– Nå er jeg endelig fornøyd. Jeg har lest mine egne dikt så utrolig mange ganger i løpet av skriveprosessen at jeg hadde sett meg sjuk på dem.

Han endret imidlertid mening da han fikk det første eksemplaret i posten, og ikke hadde lest diktene på over et halvt år.

– Da så det ikke så ille ut likevel. Jeg leste dem med nye øyne, sier Steinkjermannen og påpeker at forlaget hadde gjort en god jobb med ombrekkingen.