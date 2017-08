Ny Amandapris til Rasmus Sivertsen

Rasmus A. Sivertsens «Dyrene i Hakkebakkeskogen» ble kåret til Beste barnefilm under Amandautdelingen lørdag kveld.

– Jeg har i denne filmen i enda større grad fordypet meg i hvordan historien kan fortelles og lekt meg maksimalt innenfor kjente rammer, sa Rasmus A. Sivertsen til nettstedet Rushprint for to uker siden.

Sivertsen har to ganger tidligere vunnet «Årets barnefilm» med andre filmer og «Dyrene i Hakkebakkeskogen» var nominert til fem Amandapriser.

– Dette er første gangen jeg har laget en film hvor historien er satt. Jeg har laget andre filmer som har vært basert på noe, hvor vi har jobbet fritt med historiene, som Flåklypa-filmene, Pelle Politibil og Knutsen og Ludvigsen og den fæle Rasputin. Men da vi skulle lage Hakkebakkeskogen var det et poeng at det skulle være akkurat denne historien, og ikke noe annet, sa Sivertsen til Rushprint.

«Kongens nei» ble hyllet

Kongens nei ble årets mestvinnende med 8 priser i kategoriene Beste norske kinofilm, Beste mannlige birolle, Beste filmmanus, Beste produksjonsdesign/scenografi, Beste visuelle effekter, Beste musikk, Beste klipp og Beste lyddesign.

Kristoffer Joner ble kåret til Beste mannlige skuespiller for sin rolle i Hjertestart, og hentet dermed hjem sin tredje Amanda. Spillefilmdebutant Ruby Dagnall ble kåret til Beste kvinnelige skuespiller for rollen i Rosemari.

Marcus & Martinus fikk folkets Amanda

Prisen for Beste regi gikk til Izer Aliu med Fluefangeren. Regissøren fikk med dette sin andre Amanda. Øystein Mamen hentet hjem sin første Amanda med Beste foto for The Rules for Everything, og Sarah Francesca Brænne ble belønnet med prisen for Beste birolle i samme film.

Amandakomiteens Gullklapper gikk til klipper Inge-Lise Langfeldt, og Amandakomiteens Ærespris gikk til produsent Axel Helgeland.

Publikum stemte frem Marcus & Martinus – Sammen om drømmen i regi av Daniel Fahre som vinner av Folkets Amanda.