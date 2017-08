Nominert til kritikerpris

Norsk kritikerlags Seksjon for teater, musikk og dans deler årlig ut en kritikerpris for teater, en for musikk og en for dans.

Blant de nominerte til kritikerprisene for teater, musikk og dans for 2016 - 2017 er Line Heie Hallem fra Verdal. Hun er nominer for rollen som piloten i forestillingen Rekyl på Teater Innlandet.

Hver av prisene hedrer en fremragende, levende kunstnerisk prestasjon, kåret av landets samlede kritikerstand.

Dronekrig-dilemmaer

Kritikerlaget begrunner sin nominering av Line Heie Hallem slik:

"Rekyl er en liten forestilling med stor tematikk, et konsentrat av dilemmaer knyttet til dronekrig, overvåking, militære regler og personlige valg.

Line Heie Hallem er alene på scenen som entusiastisk jagerflyger og deretter som desillusjonert dronepilot. I en monolog som spenner fra det tøffe, eventyrlystne og følelseskalde til det smertefulle, såre og inntrengende, formidler hun hva som skjer når krigen forvandler seg fra luftige svev i jagerfly til trivielle hverdager ved spakene hundrevis av mil fra krigssonen.

Med enkle, men presise virkemidler spiller Heie Hallem overgangen fra tøff pilot til sårbar småbarnsmor, og formidler de etiske dilemmaene og umulige valgene så tilskueren kjenner dem i sin egen kropp."

Ni nominerte

De nominerte til kritikerprisene for teater, musikk og dans 2016– 2017 er:



TEATER:

Morten Traavik: Århundrets rettssak, premiere i Kirkenes 9.–11. februar 2017.

Goksøyr/Martens: 11 år, premiere på Det Norske Teatret 23. mai 2017.

Line Heie Hallem for rollen som piloten i forestillingen Rekyl på Teater Innlandet, premiere 8. september 2016.

MUSIKK:

Trond Reinholdtsen: Ø, Oslo, 4.–6. juli 2016.

Lise Davidsen: Ariadne auf Naxos, NOSO, 17.–23. mars 2017.

Cikada: Piano, Violin, Viola, Cello, Ultimafestivalen, 12. september 2016.

DANS:

Carte Blanche: Jerada, premiere på Den Norske Opera & Ballett 9. februar 2017.

Norsk landskapsteater (Ingeleiv Berstad, Kristin Ryg Helgebostad, Tormod Carlsen og Eivind Seljeseth): Lulleli for Fruholmen fyr på Ingøy, Finnmark 13. august 2016

Mette Edvardsen: Oslo, premiere på Black Box Teater 9. mars 2017.

Prisene deles ut på Litteraturhuset i Oslo torsdag 28. september.

Norsk kritikerlag

Norsk kritikerlag er medlemsorganisasjon for norske kritikere og ivaretar medlemmenes faglige og økonomiske interesser. Laget skal fremme kritikkens kvalitet og uavhengighet. Per 1. mars 2016 har laget 364 medlemmer fordelt på tre seksjoner.