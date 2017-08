Satte farge på byen - og hverandre

Det var fadderpresident Thea Kristine Østby, som fikk ideen om å arrangere et såkalt fargeløp under årets fadderuke, og 125 studenter stilte opp.

Tradisjonen er hentet fra en indisk festival som heter Holi, og de siste årene har det også vært gjennomført i Oslo, Bergen og Grimstad. Løypa var på om lag 4,5 kilometer, og den gikk gjennom store deler av Steinkjer sentrum.

Bli kjent

Hvem som er først over mål, er irrelevant i fargeløp. Ifølge Østby handler det om å spre farger og glede. Og det greide de til gangs, skal vi dømme etter bildene som du kan se øverst i denne saken.

– Løypa gikk gjennom hele sentrum, og målet var at de nye studentene skulle få gjøre seg kjent her i Steinkjer, forteller Østby. Pulveret som ble brukt, kommer fra India, og består av mais og konditorfarge. Det er altså ikke farlig for verken mennesker eller dyr.

– Det setter seg på kroppen og klærne, men du får det av etter en dusj, forsikrer hun.

Det går til og med an å spise pulveret, men smaken er ikke noe særlig, påpeker fadderpresidenten.

Studentby

Det har gått slag i slag med en mengde aktiviteter de siste 14 dagene, og Østby er opptatt av å fremheve studentbyen Steinkjer.

– Steinkjer som studentby er på vei opp og fram, og vi har gode søkertall, påpeker hun.

I løpet av de to ukene fadderuka har pågått har det blitt arrangert forskjellige turer, bading i Dampsaga og kinokvelder, for å nevne noe.

Større neste år

Årets fargeløp var ment som et prøveprosjekt, men Østby sier de vil arrangere det også neste år. Da i større omfang.

– Da vil vi åpne for alle som vil i Steinkjer, sier hun, og legger til at de da er avhengige av støttespillere.

Etter årets løp fikk de assistanse fra Steinkjer kommune for å sperre av gatene slik at løpet kunne gjennomføres. Også brannvesenet bidro med å spyle gatene etterpå.

Østby selv kommer fra Ski studerer Økonomi og landbruk på tredje året, og hun ser ikke bort fra at hun blir boende i området etter studiene.

– Jeg trives godt i Steinkjer. Her finner du alt du trenger, sier hun avslutningsvis.