Kunstopplevelser har ingen aldersgrense

Barnehagebarna var i går invitert til å være med på en kunstvandring sammen med prosjektleder for sommerens skulptur- og installasjonsutstilling på Staup, Tove Maria Guttelvik. Det ble en kunstvandring med engasjement og innlevelse for både små og store.

– Ingen fordommer

– Veldig artig og givende. De er så umiddelbare i sine reaksjoner. Barn har ingen fordommer og er ikke forutinntatt i forhold til moderne kunst, mener Guttelvik.

Hun tror barn kanskje noen ganger har et vel så stort utbytte i møte med kunsten sammenlignet med voksne mennesker.

– De har større fantasi, hevder Guttelvik.

Pedagogisk leder ved Mølnå barnehage, Mari Jessen, tror barn har gode forutsetninger for å tilegne seg kunstopplevelser.

– De er ærlige og har ingen filter. De sier det de tenker.

Barnehager på besøk

Staup-utstillingen ble åpnet i juni. Til sammen 14 kunstnere fra inn- og utland er representert med 15 skulpturer og installasjoner spredt rundt omkring i det store parkområdet på Staup.

Utstillingen inngår i den kulturelle skolesekken for alle 7.-klasser i Levanger kommune. I tillegg har Levanger Kunstforening ivret for å gi et eget tilbud til alle barnehagene i kommunen.

– Så langt har jeg hatt omvisning for fire–fem barnehager i tillegg til 7.-klassene. Og flere blir det i løpet av den nærmeste tid, forteller Guttelvik.

Hun håper at slike møter med kunsten i ung alder kan være med på å skape interesse for kunst senere i livet.

Kunstturer

Styrer ved Mølnå barnehage, Kathrine Keiserås Hauge, forteller at de har en målsetting om å gjennomføre én tur i uka med barna. Ofte blir det turer i skog og mark, men litt kunst hører også med.

– Blant annet har vi studert kunsten i Markabygda kirke. Vi har også vært på kunsttur til Galleri Fenka.

Skulptur- og installasjonsutstillingen på Staup setter så avgjort både følelser og fantasien i sving. I hvert fall når det gjelder barnas opplevelser.

Latter og glede, men også av og til var det litt nifst.

Blant de mer koselige opplevelsene var det å få sitte på selen «Den hvite steinen» til kunstneren Annelise Josefsen. Artig var det også å se Vigdis Haugetrøs tre i skogen, hvor det regnet selv i solskinn. Her måtte flere av barna kjenne etter om det virkelig var regn.

Krokodillekyss

Det meste av skulpturene skapte både engasjement og nysgjerrighet. Ikke minst var det tilfelle med Gerald Silers skulpturgruppe i kleberstein inspirert av indianske kulturelement. Alle måtte klappe, klemme og stryke på fantasidyrene. Og de aller modigste ga krokodillefiguren et kyss.