Filmfestivalen Femmina er historie

– Styret i Femmina Internasjonale Filmfestival SA bestemte på styremøtet den 4. september at årets FIFF utgår, skriver styret i en pressemelding. De skriver også at de vil anbefale overfor årsmøtet at FIFF SA avvikles som selskap.

– FIFF SA har i sine vedtekter fra 2004 at filmfestivalen skal arrangeres på Verdal, og formålsparagrafen kan ikke endres. Styret håper at andre steder i Trøndelag vil kunne ta over stafettpinnen med å løfte fram kvinnelige filmskapere samt å rekruttere barn/unge til å lage sine egne filmer, og vi vil anbefale overfor årsmøtet at FIFF SA avvikles som selskap, står det i pressemeldingen.

Ambisiøst prosjekt

– I 2008 vedtok FIFF et meget ambisiøst strategiprogram for perioden 2008-2012 hvor visjonen var blant annet å bli en de viktigste arenaer for film fra kvinnelige regissører i Europa i løpet av fem år. Slik gikk det ikke, skriver de.

Fjorårets festival ble gjennomført innenfor en kostnadsramme på 250.000 kroner. 600 publikummere deltok.

Har diskutert nedlegging tidligere

Styret opplyser at de raskt oppnådde et godt omdømme i fagmiljøene som troverdig og relevant. Samtidig har festivalen strevd med å få fullsatte kinosaler. De viktigste utfordringene for festivalen i hele perioden har vært å nå ut til en større publikumsgruppe, og til å skape stabil økonomi.

Nedlegging av festivalen har flere ganger blitt diskutert i styret siden de viktigste utfordringene har vært vanskelig å løse. Styret har holdt fast på at det er viktig både å løfte fram kvinnelige filmskapere og å motivere kommende genererasjoner til å fortelle sine historier på film for å få et ønsket mangfold på lerretet. Styret har derfor valgt å fortsette å arrangere filmfestival tross meget små midler og lavt engasjement blant de knapt 20 eierne, opplyses det.

– Styret har vært innstilt på å gjennomføre FIFF 2017, da med arrangementsnavnet Filmfest 2017 for å understreke at det ville bli noen færre filmvisninger, men fortsatt stort trykk på å gi barn og unge mulighet til å øve seg på å fortelle sine historier gjennom filmmediet. Vi har fram til styremøtet planlagt ut ifra at FIFF 2017 skulle arrangeres, men måtte innse på møtet at det klokeste er å oppløse FIFF selv om vi mener at intensjonen med FIFF er like aktuell i dag som i 2004, skriver styret i pressemeldingen.

Trønder-Avisa følger saken.