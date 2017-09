– Man må kanskje være på kanten til frekk

Fire friere skal ut i mandagens episode i «Jakten på Kjærligheten». Da skal bøndene speed-date ti stykker, og en av dem som er med denne høsten er Ingvar Alstad fra Sparbu.

Nervøs

– Hadde ikke du vært det? Spør Sparbu-bonden når vi lurer på om han var nervøs før speed-datingen.

Han fikk bare fem minutter på å bli kjent med hver av damene.

På forhånd hadde han fått litt informasjon, brev og bilder av dem, slik at han fikk dannet seg et bilde av hvem de var.

Må være på

Når runden var i gang bestemte Ingvar seg for å være «litt på», slik at hadde et best mulig grunnlag for å ta et valg.

– Man må nesten være på kanten til frekk når man bare har fem minutter, sier han lattermildt. Samtidig merker man jo fort om praten går lett eller ikke. Det sies jo at vi bruker 0,8 sekunder på å gjøre oss opp en mening om en annen person.

Når datingen var over, hadde han ikke lang tid på å bestemme seg for hvilke av de seks frierne han ville ha med seg videre.

– Men man kjenner jo litt på det, og det er jo ikke alle som er like klare vinnere. Det er likevel lettere å velge mellom seks av ti enn mellom en av fire, påpeker han avslutningsvis.