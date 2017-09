Levanger-forfatter nominert til litteraturpris

Det melder forlaget Cappelen Damm i en pressemelding.

Evjemo er nominert med den kritikerroste romanen «Velkommen til oss» i kategorien for beste utenlandske roman.

Eivind Hofstad Evjemo er født i 1983 kommer fra Levanger, men bor i Oslo. For debutromanen «Vekk meg hvis jeg sovner» (2009) mottok han Tarjei Vesaas' debutantpris. For sin andre roman «Det siste du skal se er et ansikt av kjærlighet» (2012) mottok han Ungdommens kritikerpris og UT-Awards for «Årets bok» og «Årets trønderske forfatter». I tillegg til de tre romanene debuterte Evjemo som lyriker med samlingen «Kvelningsminner» i 2016.

Bøkene hans er oversatt til flere språk.

Eivind Hofstad Evjemo ble også kåret til en av de ti beste norske forfattere under 35 år av avisen Morgenbladet i samarbeid med Norsk Litteraturfestival.