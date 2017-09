Pønken flytter inn på Vårt Hjem

– Vi arrangerte et par konserter på Vårt Hjem for mange år siden, uten at det ble flere. Men nå er vi tilbake med brask og bram. Vårt Hjem har sagt at de vil åpne dørene for alle typer musikk og når vi får en «deal» der de tar seg av arrangementene og vi sørger for musikken, er vi happy som bare det, sier pønkehøvding Enok Moe.

Den første konsertkvelden er satt til lørdag 14. oktober. Da skal bandene Ditrty Toilets, ILTTMTTCHTTATST, Ordn og Kings Of The Valley på scenen. Deretter følger den tradisjonelle julepønken.

Neste år blir det så full pakke med årsmøtekonsert i februar, påskepønk og pønkfestival i mai.