Nå vil også «gammel-Tysland» strømmes

Fram til nå har ikke Terje Tyslands musikk fra starten av karrieren vært tilgjengelige på digitale strømmetjenester. Det blir det kanskje ei forandring på nå.

– Neste fredag, 27. oktober, legges «Stakkars klovn» ut på Spotify, opplyser artisten.

– For dumt

Solodebuten fra 1977 regnes av mange som en norsk klassiker og noe av det beste Tysland har gjort i sin 40 år lange plate- karriere (45 inkludert Prudence). Under Woodlandfestivalen 4. november skal albumet hylles av en rekke lokale, nasjonale og internasjonale artister fra scenekanten i NTE Arena.

– I forbindelse med 40-års- jubileet og det som skal skje i Namsos, er det rett og slett for dumt at plata ikke finnes tilgjengelig på digitale platt- former, sier Tysland.

Han legger til at han også kommer til å legge ut de to neste platene i katalogen – «Mytji arti» (1978) og «Til moder jord» (1979) etter hvert.

Spørsmål om pris

Grunnen til at Tyslands tre første plater ikke har vært tilgjengelig for lyttere på nett, er uenighet om rettighetene til originalmaterialet.

Trønder-Avisa og NA har tidligere skrevet om tvisten mellom namsosmusikeren og Arne Bendiksen Records AS, som sitter på rettighetene til de originale masterbåndene. Så langt har det gått at Tysland nå vurderer å spille inn hele «Stakkars klovn» på ny.

Tysland hevder han gjentatte ganger har tatt initiativ til å inngå en avtale om å kjøpe tilbake originalmaterialet fra selskapet, uten å lykkes.

Tore Bendiksen er styremedlem i Arne Bendiksen Records AS og tilbakeviser at de holder døra lukket for en dialog.

– Vi er åpen for å diskutere et salg. Så lenge vi blir enige om en pris, skal han få kjøpe tilbake originalopptakene, sier han.

– Ikke mulig

Bendiksen sier at det ble skrevet en standard kontrakt før Tysland ga ut de tre platene på plateselskapet på 70-tallet.

– Plateselskapet betalte for innspillingen, distribusjonen og markedsføringen. Det er en økonomisk risiko, som artistene og komponistene fraskriver seg, samtidig som de får en andel av salget. Til gjengjeld eier plateselskapet innspillingen, masterrettigheten, sier Bendiksen.

Han mener det er umulig for Tysland å legge ut musikken på strømmetjenesten Spotify fordi den må gå gjennom en godkjent distributør først.

– Alt som ligger på Spotify er ferdig rettighetsbehandlet. De får sine filer gjennom et plateselskap eller dem som eier rettighetene. Om Tysland får til å gjøre dette, uten tillatelse fra oss, har Spotify et stort problem, sier han.

Advokat på saken

Tysland sier han i forbindelse med 40-årsjubileet og konserten i Namsos hadde planer om å trykke opp eksemplarer av «Stakkars klovn» på vinyl.

– Det er for seint nå – toget har gått, sier han.

I stedet velger han nå altså å slippe hele albumet på strømmetjenesten Spotify.

– Har du lov til å gjøre det?

– Jeg har fått advokat til å se på saken, og det er flere innfallsvinkler som sier at det er juridisk forsvarlig å gjøre det.

Han mener å ha jussen på sin side ettersom det blant annet er snakk om en digital reutgivelse av et åndsverk som er over 40 år.

– Regner du med reaksjoner?

– Både ja og nei. Men i denne saken føler jeg meg ganske uangripelig, sier Tysland.

Han har ikke gitt opp kampen om å få kjøpe tilbake originalopptakene til sine tre første plater, selv om han frykter at all oppmerksomheten får prisen til å stige ytterligere.

– Som artist får jeg fem øre for hver avspilling på Spotify. Det betyr at jeg må ha åtte millioner avspillinger for å tjene igjen det rettighetene i utgangspunktet koster. Det er bare ikke realistisk, sier artisten.