Stjernekampvinneren til Rørvik

I går vant Adam Douglas Stjernekamp på NRK, nå er nyheten om at han kommer til Rørvik neste sommer sluppet.

– I likhet med veldig mange andre, oppdaget vi Adam Douglas gjennom Stjernekamp. Vi så tidlig at det er snakk om en formidabel artist med en unik formidlingsevne, som dessuten passer perfekt inn i profilen til Rørvikdagan, sier bookingansvarlig Ingvill Eriksen i en pressemelding.

Innfrir

Eriksen avslører at Rørvikdagan var tidlig ute med å sikre seg den ferske folkefavoritten. De siste ukene har bookingteamet konsumert adskillige mengder negler i nervøs spenning foran TV-skjermen. Drømmen var å få Stjernekamp-vinneren på plakaten.

– Vi booket Adam Douglas først og fremst fordi han er en formidabel musiker. Men når han går helt til topps i Stjernekamp vitner det også om at han er en enestående entertainer som har X-faktoren som skal til for å løfte konsertarenaen Pollen til nye høyder, sier Eriksen.

Via sin Facebookside har Rørvikdagan gjennomført en uhøytidelig spørreundersøkelse om hvem som bør stå på scenen under neste års Rørvikdaga. Adam Douglas er én av gjengangerne på artistlista.

– Vi merker at publikum i hele regionen har store forventninger til oss. Vårt mål er å innfri så mange forventninger som mulig, sier Eriksen i pressemeldingen.

Sjelden særpreg

Amerikaneren Adam Douglas har for lengst etablert seg i Norge som en av de aller ypperste soulstemmene i Norge. Med sin singer/songwriter-bakgrunn fra USA, har han spilt og samarbeidet med mange internasjonale storheter som Jon Bon Jovi, Larry Carlton, Robben Ford og Michael Landau. Også flere norske artister i toppsjiktet, som Marit Larsen, Frode Alnæs og Vidar Busk, har hatt den store gleden av å samarbeide med Adam.



Et helt sjeldent særpreg kjennetegner Adams musikk og fantastiske stemmeprakt, hvor man fort kan få assosiasjoner tilbake til de ekte soul- og bluesrøttene fra hans hjemland. Likevel favner det musikalske uttrykket hans bredt, noe norske TV-seere for alvor oppdaget under høstens Stjernekamp på NRK. Nå kan Stjernekamp-vinneren glede seg over utsolgte hus over hele Norge.

Duglas går på Rørvikdagan-scenen lørdag 28. juni.