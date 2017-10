Vikingsverd fra Steinkjer til Disney World

Utstillingen Gods on Earth: Viking Age Mythology i i Epcot i Disney World i Florida skal vise fram gjenstander funnet i Nord-Trøndelag.Et sverd fra 900-tallet, en flott torshammer, et praktfullt drikkehorn, en fryktinngytende spydspiss og gjenstander knyttet til fiske samt en rangle som skulle lage lyd fra hesten og skremme fienden er noe av det som skal vurderes sendt over til den norske paviljongen i fornøyelsesparken.

– Vi har samarbeidet med Disney i elleve til tolv nå. Dette er den tredje utstillingen vi forbereder sammen med dem, forteller forsker Jon Anders Risvaag ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie, tilknyttet NTNU Vitenskapsmuseet.

Epcot har over elleve millioner besøkende i året. Omtrent fire millioner av dem besøker den norske paviljongen.

Odin som kriger

Hvilke gjenstander lånes ut til Disney er ikke endelig avgjort, men sverdet fra 900-tallet fikk frem gliset da en Disney-representant nylig kom til museet.

– Han sa: «Jeg er 11 år igjen!» forteller Risvaag, som selv kjenner igjen følelsen.

Dette sverdet skal symbolisere Odin som en kriger og er fra Talsnes i Midtre Gauldal. Det er forholdsvis solid til å være over 1000 år gammelt, og dette er noe av grunnen til at det faktisk får lov til å bli med til USA.

For det er nok ikke fritt fram for alle gjenstandene som Disneys folk ville ha.

– Noen av gjenstandene stiller vi også ut selv, sier Risvaag.

Den brutale spydspissen som tilbys Disney, er en påminner om at dette er gjenstander som egentlig ikke hadde så veldig hyggelig bruksområde.

Verdens største fiskeskrøne?

En annen gjenstand er en vakker torshammer som ble funnet på Flekstad i Steinkjer for et par år siden. Gjenstanden har så nydelige detaljer og er i så god stand at den like gjerne kunne ha vært brukt i dag.

Denne skal representere Tor, sammen med gjenstander forbundet med fiske. Tor står bak tidenes største fangst, eller i hvert fall fiskehistorie, siden han skal ha fanget selve Midgardsormen som var så gigantisk at den omsluttet hele Midgard, menneskenes hjem.

Bøffelhorn

Museet har 27 drikkehorn, og ett av disse blir tilbudt Disney. Bøffelhorn ble en periode importert til Norge nettopp for å lage drikkehorn av.

Akkurat dette hornet er antakelig fra perioden 1300 til 1600.

– Dette ble nok laget for å drikke jól, mener Risvaag.

Økende interesse

Utstillingen ved Epcot er tenkt å vise hvordan de norrøne gudene var en del av hverdagen for folk.

– De var egentlig hverken gode eller onde. De var veldig menneskelige og representerte mange forskjellige egenskaper. De kunne være hevngjerrige, de forelsket seg og hadde seg med hverandre, sier Risvaag som berømmer Disney for profesjonaliteten.

– Sikkerheten og kunnskapene er på topp. Snart returneres gjenstander fra en utstilling om samisk kultur som har stått i fire år, sier han.

Interessen for vikinger og norske kulturgjenstander har økt med svære tv-satsinger som Vikings og Game of Thrones, og Disney har en stor del av æren med suksessen Frost som er tidenes mest innbringende tegnefilm.

Artikkelen er gjenngitt med tillatelse fra NTNU/Steinar Brandslet og Julie Gloppe Solem