Tysland til Steinkjerfestivalen

Terje Tysland opplever nå en renessanse som artist, etter over 40 år som en av landets dyktigste og mest likte trønderske artister.

– Tysland roses i dag fra alle hold og det kommer stadig flere på konsertene hans. I helgen hylles han i hjembyen Namsos, av en rekke artister. Så utrolig velfortjent, og høyst på tide, slår festivalsjef Svein Bjørge for Steinkjerfestivalen fast i en pressemelding.

– Enormt viktig

Bjørge lover en høytidsstund med Terje Tysland i Rismelen, fredag 22. juni.

– For meg personlig har Terje vært enormt viktig. Da «Stakkars Klovn» kom, var det å vokse opp i tjukkeste Trøndelag noe å være ufattelig stolt av. Da var Terje den store helten og inspiratoren. Og da jeg noen år senere var nesten gammel nok til å komme inn på 18-års arrangement, begynte jeg å arrangere konserter selv. Mange av dem med Terje. I ettertid har jeg også forstått hvilken stor låtskriver Terje faktisk er, og han vil for all tid være en av de desidert største ikonene trøndersk musikkhistorie.

Tysland oppfattes i dag som kanskje den mest folkelige av alle trønderske artister, og det finnes knapt den scene eller det lokale i Trøndelag hvor Terje ikke har spilt.

– Toppet band

Karrieren har hatt topper og bunner, og Terje har opplevd livet på godt og vondt, men han har aldri sluttet å spille for «folk flest» i hver en avkrok av Trøndelag, heter det i meldingen fra Steinkjerfestivalen.

– Når han først skulle gjeste Steinkjerfestivalen så var det aldri noen tvil om at vi måtte gjøre noe spektakulært ut av det. Konserten blir derfor av det helt spesielle slaget, med toppet band, full blåserrekke, korister og gjester. Hele pakka, og vel så det. Og selvsagt alle de meste kjente låtene på rams, sier Bjørge i pressemeldingen.