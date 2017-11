Ina Wroldsen klar for Stjørdal

Denne konserten er en av årets største i Kimen, derfor vil også seteradene fjernes.

– Det er ikke ofte vi har ståkonsert, men vi ønsker å benytte oss mer av det. Det er jo nesten umulig å sitte til Wroldsens musikk, sier markedsansvarlig i Kimen Lene Fjellstad, og forteller at forhåndssalget ligger på rundt 500 billetter.

Ina Wroldsen ble først kjent for mange som Idol-dommer, men hun har lenge jobbet som låtskriver, og levert materiale til internasjonale stjerneartister som Calvin Harris, Shakira, Britney Spears, The Pussycat Dolls, Shontelle, James Arthur, Leona Lewis, Little Mix, The Saturdays & One Direction. Hun har også tatt opp igjen sin egen artistkarriere, og utgjør Ask Embla sammen med islandske Arnthor Birgisson. Under eget navn har hun levert hits som «Aliens (her er jeg), «Rebels» og «Lay it on me».

– Det er ikke hver dag vi har besøk av en internasjonal storhet, dette blir utrolig gøy, sier Fjellstad.