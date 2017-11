Tidenes første i nytt talentprogram

Hilmartalentet er et nasjonalt utviklingsprogram for toppsjiktet av unge folkemusikere og folkedansere i Norge i regi av Stiftinga Hilmar Alexandersen. Første talent i programmet er hardingfelespiller Helga Myhr (22) fra Ål i Hallingdal. Myhr har vunnet priser og stipend som utøvende folkemusiker, og studerer i dag folkemusikk ved Norges Musikkhøyskole.

- Vi gratulerer Helga som første talent i Hilmartalentet og er glade for samarbeidet med Hilmarfestivalen. Hilmarfestivalen er en av Norges viktigste møteplasser for folkemusikk og folkedans og har et sterkt faglig nettverk. Stiftelsens årelange arbeid innen utvikling og ivaretagelse av norsk tradisjonsmusikk er et svært godt utgangspunkt for en systematisk satsing på utvikling av talent. Sammen med SpareBank1 SMN ser vi frem til å følge dette arbeidet, sier daglig leder i Talent Norge, Maria Mediaas Jørstad i en pressemelding.

Daglig leder i Stiftinga Hilmar Alexandersen, Johan Einar Bjerkem er glad for samarbeidet som har kommet i stand mellom festivalen, Sparebank1 SMN og Talent Norge.

- Vi gleder oss til å løfte fram nye talenter, og samarbeide med Talent Norge, og Sparebank1 om dette, sier han i meldinga.

De neste årene kommer Hilmartalentet til å ta opp ett nytt talent hvert år, som følger et program gjennom tre til fire år. Talentene vil blant annet delta på konserter på Hilmarfestivalen, i konsertturné gjennom FolkJazzScena i Nord-Trøndelag. Utvelgelse av deltakere i programmet foretas av representanter fra Grunnfondsinnskyterne til Stiftinga Hilmar Alexandersen og professor og leder av folkemusikkutdanninga på Norges Musikkhøgskole Steinar Ofsdal, som selv holder konsert på Hilmarfestivalen lørdag kveld.

- Helga Myhr framstår som et talent utover det vanlige musikalsk. Hun er en allsidig utøver, klarer å ha fokus på tradisjoner fra heimbygda og Hallingdal kombinert med å vise nysgjerrighet på andre moderne musikalske samtidsuttrykk. Hun klarer både å skille uttrykkene fra hverandre og også kombinere dem. Hun klarer å fordype seg ulike retninger samtidig på en svært god måte, sier han i pressemeldinga.