Iron Maiden kommer tilbake til Trondheim

Kultur

Søndag 3. juni innvier Iron Maiden den nye konsertarenaen på Dahls Bryggeri.

Iron Maiden blir en av to hovedattraksjoner på Trondheim Rocks 2. og3. juni 2018. Dag én er danske Volbeat hovednavnet, Maiden avslutter festivalen, melder Adresseavisen.

- Vi vil nok også ha de største attraksjonene av rockfestivalene, sier Stein Vanebo i Trondheim Concerts, som arrangerer i samarbeid med Live Nation.

På festivalen er taket for publikum satt på 18 000, på enkeltkonserter vil det kanskje være rom for ytterligere et par tusen. Det er dobbelt så mange publikummere som Sverresborg, rundt halvparten av kapasiteten til Granåsen, skriver avisa.

I løpet av de to dagene kommer det største norske hardrocknavnet Kvelertak og diverse andre tunge attraksjoner, men det er også lagt inn en pustepause med Hellbellies.