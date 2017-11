Kalle Garli fikk årets kulturpris i Verdal

Kultur

Kalle Garli mottok mandag formiddag kulturprisen i Verdal kommune. Det synes han var en stor ære:

– Det er ekstremt ærefullt å få en sånn pris. Spesielt når jeg ser på lista over navn som har fått den før meg, sier Garli.

Ordfører Bjørn Iversen sier at Garli har bidrat til kulturlivet i Verdal i mange år.

– Det er summen av alt han hatr gjort for kulturlivet i Verdal over mange år som gjør at han får denne prisen, sier ordføreren.

Prisen blir offisielt tidelt Garli 16. desember.

I statuttene for tildelingen står blant annet:

Kulturprisen er på kr. 10.000, eller en høvelig gjenstand av samme verdi, samt diplom.

Kulturprisen er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats for kulturlivet i Verdal kommune.

Kulturprisen kan tildeles en person eller organisasjon. Prisen kan etter særskilt vurdering tildeles en gruppe personer der et samarbeid om den kulturinnsatsen som begrunner tildelingen gjør dette naturlig.

Kulturprisen i Verdal deles ut i november eller desember hvert år.

Vinnere av Verdal kommunes kulturpris siden 2000: