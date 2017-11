Sååå riffsterke

Kultur

Knallsterke riff. Superfengende låtlinjer. Og hvilket dødsbra navn. Om det uttales «Hælsike» eller «Hellsaik» spiller ingen rolle. Tøft i Trøndelag. Tøft utenlands. Og kanskje er det slik at det er der lista kan legges?

Å høre 40 år gamle Pål Gravbrøt kombinere klassisk metalvokal med en dæsj black metal-growling, er en åpenbaring i seg selv. Og følelsen som fyller rockesjela når sju år yngre Ole Morten Kvarme drar i gang leadgitaren, om det er i åpningsriff, soloparti eller twinguitarlek med Ronny Pettersen, er alene verdt denne plata.

Noen vil kanskje beskylde de relativt voksne debutantene som litt for tydelige Maiden-kopister, nok å se på det Eddie-lignende-coveret, med noen avstikkere til Metallica og Accept-verden. Mulig det, men hva så? Bare det å namedroppe så vidt forskjellige band, er en hedersbevisning. I mine ører har Hellsike greid det kunststykket å skape sin egen rockemusikk – med sterke, internasjonale referanser. Det er så jeg nesten får lyst vil tvinge Svein Bjørge til å booke Steinkjer-gjengen, ikke bare til neste års Steinkjerfestival. Men ikke minst til Tons of Rock i Halden.

Det finnes flere godtebiter å jafse i seg. Soloriffet på «Hunter Hunted» tar meg umiddelbart, men best liker jeg «Caged Monster» og ikke minst «Darkest Day». Førstnevnte med sitt intense Maiden-aktige vers og jabbende gitarer. Sistnevntes akustiske intro som hentet fra Metallicas verden.

Versene tilnærmer seg progrock på behagelig vis, før gitarveggene bygger seg opp mot refrenget, med nok en knallsterk Kvarme-solo.

«Darkest Day» har også en sterk tekst, dedikert til en musikervenn som døde så altfor brått i en bilulykke. Noe som setter de smått melankolske melodilinjene i perspektiv.

Det maidenske hviler også over episke «Time To Die», med sine hoggende gitarriff som jobber hele veien, i en låt med dommedagstekst som antyder at døden kan komme fortere enn noen aner – akkurat som åpningskuttet «God Of War» speiler USAs tvilsomme rolle som verdenspoliti.

I sum en sterk debut. Sju år etter at de startet opp som band.