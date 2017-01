Hvor mye er en selfie verdt?

Jeg har aldri vært noen tilhenger av russelåter selv. Til vanlig foretrekker jeg musikk som hverken undertrykker meg og min verdi som menneske, eller som gir meg epileptiske tendenser av å høre på det. Tekster om «den heite 98›er-rumpa» og at «i kveld er det lov å være hore» har nok aldri vært i min gate. Forøvrig tviler jeg på at det har vært noens preferanse inntil for noen få år siden.

I år er jeg russ. I den setningen kunne jeg satt inn både «heldigvis» og «dessverre». Heldigvis fordi jeg glatt innrømmer at jeg gleder meg minst like mye som jeg gruer meg til å bli ferdig med 13 års skolegang. Heldigvis fordi det kanskje legitimerer at jeg finner meg selv på andre rad på konserter med artister som Staysman og TIX, som både skryter av å ha ligget med russejenter som er både 10 og 15 år yngre enn dem selv, og forteller jentene på første rad at de liker dem best bakfra.

Dessverre fordi jeg er med på å støtte opp under en kultur som jeg ikke bare misliker sterkt personlig, men som også er med på å undertrykke verdier som likeverd, kjærlighet til egen kropp og gjensidig respekt.

Jeg vet at det også i år kommer til å bli en stor debatt om russen, og hvor mange grenser vi og andre skal tillate oss å sprenge. Jeg vet at det kommer til å dukke opp sangtekster som er enda drøyere enn tidligere, og som oppfordrer både til flatfyll og objektivisering av jenter. Jeg vet at jeg som russejente kommer til å få oppfordringer om å gå sammen med andre og ha på sykkelshorts under russebuksa, sånn at jeg kan unngå å bli voldtatt. Jeg vet at noen i min omgangskrets kommer til å oppleve ubehagelige situasjoner i løpet av russetida.

Det hjelper lite hvor mange samfunnsdebattanter som skriver leserinnlegg i VG om alt for store summer som brukes på russebusser, eller bekymrede foreldre som messer om voldtekstalarmer og sykkelshorts. Det som trengs er at russen selv får en stemme i debatten, og at vi selv velger å ta vår plass. Russen må vurdere om vi virkelig vil være en del av en kultur hvor vi betaler voldsomme summer for sangtekster som fremstiller oss som mindre verdt, arrangementer hvor vaktene selv trakasserer jentene og fester hvor man hele tiden må passe på så man ikke blir voldtatt. Vi må ta et oppgjør både med oss selv og kulturen rundt, og se på om en selfie med TIX virkelig er verdt holdningene vi støtter opp om.

Til syvende og sist er det nemlig bare russen selv som kan endre noe i det som har blitt en ubehagelig og direkte kvalm tradisjon.

Jenny Westrum-Rein