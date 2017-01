Hilsen ei som aldri kommer til å stå naken i Storgata

Når vi er inne på dette med skam, så er nettopp en episode i serien «Skam» det som kanskje fikk begeret til å renne over. Vi møter karakteren «Even» som vi senere skulle få vite hadde diagnosen bipolar lidelse. «Even» satt på et hotellrom før han helt uforutsigbart gikk ut av rommet og vandret gatelangs i Oslo – splitter naken.

Det første jeg tenkte var «kødder du med meg nå?» Før dette hadde jeg begynt å bli lei av at lidelsen skulle bli nevnt i negative sammenhenger i media. For å dra den litt langt sikter jeg til overskrifter som: «Mann 40 med bipolar lidelse knivstakk 1000 mennesker på utested». Enda verre var det vel da jeg så et program på TV som sa noe om at Hitler var bipolar. «Kødder du med meg nå?»

For her sitter jeg i sofaen med diagnosen bipolar lidelse type 2, og her kommer jeg til å sitte frem til jeg skal legge meg. Det er med svært liten sannsynlighet at dere vil se meg naken i Storgata i Kongsberg (mitt hjemsted) når klokka runder midnatt. Det er med svært liten sannsynlighet at jeg ved en krangel med en venninne kommer til å trekke kniv. Det er med svært liten sannsynlighet, eller jeg tør å påstå, at jeg ikke kommer til å bli den nye Hitler.

Bipolar lidelse, som alle andre sykdommer, kan ikke dras under en kam. Jeg skjønner at «Even» gikk ut døra naken i «Skam» sånn rent dramaturgisk sett. Det jeg også skjønner er at folk med lite kjennskap til diagnosen, som ser slike scener i filmer og serier og som leser om dramatiske hendelser i avisene, fort kan forestille seg at alle mennesker med bipolar lidelse er uforutsigbare, klin kokos i nøtta og kanskje til og med bittelitt farlige? La oss avkrefte dette.

For jeg ønsker ikke lenger å bekymre meg når jeg møter nye mennesker. Når jeg stifter nye vennskap, så orker jeg ikke bekymre meg for at jeg vil miste de igjen, fordi de tror jeg kommer til å skape trøbbel og turbulens i livene deres.

Jeg skal ikke påstå at diagnosen min ikke har vært synlig og tilstede i min familie og mine venners liv. Helt ærlig så sto jeg på kanten av stupet, og mine nærmeste har vært med meg på en lang reise. I perioden fra jeg ble diagnostisert og frem til riktige medisiner og dose var på plass, så var ikke jeg; mitt ego, min sjel 100% tilstede. Jeg føler nesten at jeg har gått glipp av et par år av livet mitt fordi jeg var fanget av min egen sykdom. Camilla ble gjemt bort bakerst i sokkeskuffen. Dette var årene da jeg som Super Mario kjempet mot Bowser. Jeg ønsker ikke at årene jeg brukte på å kjempe mot Bowser, de årene jeg brukte på å ta livet mitt tilbake, skal være forgjeves. Med forgjeves mener jeg å havne i sokkeskuffen igjen. For jeg føler nemlig at det er dit jeg er på vei. Jeg gjemmer meg i frykt for å bli dømt.



«Det er gammeldags å kalle depresjon en psykisk sykdom. Endring av stemningsleie betyr endret kjemi i hjernen. Endring i humøret betyr endring i hvilke områder av hjernen som er aktive, endring i hvilke nervecelleforbindelser som blir brukt og hvilke signalstoff som blir frigjort mellom nervecellene. Alt sammen fysiske endringer.»

Utdrag fra «Hjernen er stjernen» av Kaja Nordengen.

Det er ikke sånn at om jeg bare skjerper meg så vil jeg bli frisk. Du aner ikke hvor ofte jeg har spurt hjernen min om den vær så snill kan fungere normalt. Det går dessverre ikke. Det som heldigvis funker er stemningstabiliserende medisiner. Før kunne små gleder bli til veldig store gleder (vel og bra det, men test ut å være overbegeistret i lengden og det begynner å bli slitsomt) og små sorger bli til en store nedturer.

Jeg må trolig leve med denne sykdommen resten av livet, noe som også betyr at jeg må ta medisinen kalt Lamictal hver dag (det er sugetabletter med kirsebærsmak som smaker dritt, så satser på at jeg kan få noen uten smak etter hvert).



Lidelsen min er ikke borte og jeg hilser på den hver dag. Jeg kan fortsatt føle meg nedstemt, men jeg blir ikke helt handlingslammet lenger. En gang i blant velger jeg å ikke være med på jentekveld fordi jeg er sliten i hodet på grunn av høy tankevirksomhet. Noe særlig verre enn det er det ikke for deg. Jeg kan fortsatt føle meg hypomanisk, men jeg blir ikke like hyperaktiv lenger.

Jeg blir kanskje litt pratesyk med rask tale, og jeg kan bli litt mer ivrig over å skulle få en ny sofa enn hva andre ville blitt. Noe særlig verre enn det er det ikke for deg. For du kan ikke se hva som foregår inne i hodet mitt. For noe særlig verre enn det, kan det være for meg. Det kan være et kaos i hodet mitt, men til forskjell fra tidligere er det et slags organisert rot. Jeg har blitt godt kjent med lidelsen og har mine teknikker for å takle den og jekke den ned et par hakk når den blir for høy på pæra.

Jeg er ikke bipolar lidelse type 2. Jeg er Camilla med litt bipolar lidelse attått, men det merker ikke du noe særlig til.

Jeg ønsker ikke å trampe på noen andre i mitt forsøk på å avkrefte «myter» i forhold til diagnosen min. Mennesker som handler utenfor hva som blir ansett som normalt på grunn av psykisk sykdom skal ikke dømmes. Husk at i disse tilfellene er det sykdommen som står ansvarlig, ikke nødvendigvis personen og hans personlighet. Kort og enkelt: Gi folk en sjanse. Jeg sikter ikke til saker hvor psykisk sykdom og vold er et tema. Det har jeg ingen kunnskap om, så det får rettsvesenet ta seg av.

Forresten: Jeg har åpnet døra igjen. Jeg skammer meg ikke. Adiòs sokkeskuff!

Skrevet av

Camilla Langfjord Bjørndalen

Teksten er skrevet til nettstedet Well Behaved Daily.