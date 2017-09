Ros til Sykehuset Levanger

Sjukehusdrift og sjukehuspolitikk er et omstridt tema i dagens samfunn, og det kan sies og menes mye om dette. Det klages stadig over lang ventetid, uansvarlig behandling og ansvarsløshet.

Når det er nevnt er det klart at kan skje både feil og mangler ved sjukehus som ellers i samfunnet, men det gjøres en kjempeinnsats de fleste steder i landet vårt. Men jeg vil påstå at den beinharde sentraliseringen som våre politikere og byråkrater tror løser det meste er helt feilslått. For store enheter gir en dårligere oversikt og lettere med rutinesvikt, og ikke minst mer økonomikrevende når en tar med alle forhold i beregningen. som pasient har jeg opplevd både Tynset og Levanger sykehus som meget positiv.

Jeg har i tiden april – september 2017 hatt tre opphold ved Levanger sjukehus avdeling kir. 1, og den behandling, oppfølging og service jeg har opplevd i denne perioden er helt fenomenal. Og både leger, sjukepleiere gjør en fenomenal jobb, som de fleste ikke tenker over, og alle er gledesspredere både natt og dag, selv med en så stor arbeidsbelastning som dem har.

Poenget med dette er at det er viktig å gi ros når den er fortjent.

– Egil Westrum, pasient