Til minne om Gudrun Haugan

Kjære mormor. Mi mormor! Verdens bæste mormor!

Heinn om aill ha vorri så heildi å fått hatt ei sånn mormor i livet sitt! Da kain de heinn aill ha hatt de vældi godt.

For du va en unik person,- på aille vis. Du va bestaindi te stede, du va hjertelig og go.

Sta kuin du å vårrå, men de va som regel for å vårrå rettferdig. Mormor mi! Kolles ska de bli uten at du e her?

Æ har vanskelig for å sjå for mæ at æ ikke ska innom dæ nå meir. Innom dæ for ei oppdatering, enten om mæ sjøl eller om nånn ainnan, innom dæ for å få et tips om handarbeid eller mat, innom dæ for å flir å tull, innom dæ for å få gode råd rundt de å lev livet.

Mormor, du va min mentor, min gode trøst, min goe vænn, dein trygge voksne æ trøngt innimellom. De bli vanskelig å ikke ha dæ tilgjengelig længer. For de va du, du va på plass for aill i rundt dæ – bestandig.

Døra va åpen, å du va klar for å ta i mot mæ å ainner. Bli å fornøgd. Va æ lei mæ en dag så klard du å snu de me din lune humor å oppriktige interesse for mæ.

Minnan e mang, å æ føle mæ priviligert. Heinn å ha fått hatt ei sånn mormor i live mitt!

Ei sånn skulla aill ha fått, men æ va dein utvalgte te å få dæ. Æ kain sei my om ka æ har lærd av dæ mormor, men nå av de viktigste æ har lærd e at en ska ta vare på dæm i rundt sæ.

Lev i lag me dæm, vær te stede å vis at en bry sæ. Du hadd ett vældi riktg liv fordi du levd sånn, både me familie å vænna.

De va aldri at du ikke hadd nye friske blomster i hus, de va bestaindi kaffebrød tilgjengelig, å va de en dag eller to uten nå kontakt me nånn, så kom de en telefon om at en va savna.

Å æ kjæms te å savn dæ mormor! Så vældi å! Men som æ sei så e å så gla for at æ har fått tilbringt så my tid i lag me dæ, fått hatt dæ me på mang av mine reisa i livet. Å læl om de bli både rart å trist å ikke ha dæ me længer, så e de å litt fint.

Fint fordi du va dein du va te siste slutt, fint fordi du vist mæ ka som e viktig i livet. Fint fordi du va mormora mi,

No ska hainna di få kvil, dein arbeidsomme goe varsomme hainna di.

Takk for ailt mormor. Æ e vældi gla i dæ, å æ gjømme minnan din i hjerte mitt å tar me mæ de du vist mæ.

Cathrine og Lise