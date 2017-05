Til minne om Ingeborg Gaundal

Beskjeden kom en klar vårdag med blå himmel over kvite fjell, ekstra grønn farge på furuskogen, og vatn som sildra med lyd av vårløysing rundt fjellgårdene i Snåsafjella. Vi var i Gjefsjøen, og det var Nils som rolig og på fjellgårdsvis kom med budskapet. Det vart litt ekstra stilt rundt kjøkkenbordet.

Det er mange gode minner med Ingeborg på Gaundalen. På fjellgården var det bestandig en varm velkomst å få. Og de som har vært der vet godt at det var i dobbelt forstand, for på kjøkkenet hos Ingeborg sørga vedkomfyren for at det jamt var kaffe og at det sjelden var under 25 varmegrader. I seg sjøl var det noe å sjå fram til etter en lang dag i fjellet på vei til Gaundalen. Dette er et godt minne som alltid vil være der.

I tillegg var det alltid gode samtaler, og det handlet ikke om å snakke om seg selv og sitt. Ingeborg var interessert i folk og samfunn, både i fjern og nær. Det som var nytt engasjerte Ingeborg like mye som det som var gammelt, og nye barnebarn og små fjellvandrere var stas, og ble spurt etter over telefon når avstandene ble for store for et raskt besøk.

Selv om Ingeborg tilbragte nesten hele sitt arbeidende liv på Gaundalen, fikk hun påvirket debatten om både lokale og nasjonale tema. Ingeborg var ikke redd for å si fra med sin mening, og hun sto for det hun trodde på. Men selv om budskapet kunne gjelde det største alvor, ble det sjelden fremført uten et glimt i øyet. For humoren var både lun og skarp på samme tid, og med denne formen for ”Gaundals-humor” var en spøk og en god latter aldri langt unna.

De beste minnene om Ingeborg er fra besøk på Gaundalen når det passet å få delta i gårdens gjøremål. Ingeborg var den beste vert og sørget for både kost og losji, slik hun har gjort for arbeidslag på gården i mer enn et halvt århundre. Og når det var litt ekstra hardt arbeid så var det ekstra stas å være på besøk. Når oppholdet var over, og Ingeborg kom bort og takket i handa, så var det en anerkjennelse for arbeidsinnsatsen som virkelig betydde noe, fordi den kom fra Ingeborg. Dette er blant de sterkeste – og beste – minnene som sitter igjen fra turene til Gaundalen. Tankene går i dag til familien, og ikke minst Steinar, som på beste måte viderefører mye av det Ingeborg sto for i videreutviklingen av fjellgården på Gaundalen.En bauta fra fjellgårdene i Snåsa er gått bort med Ingeborg, og vi er mange i vår familie som er takknemlige for at vi fikk lære henne å kjenne. Vi lyser fred over Ingeborgs minne