Til minne om Sissel Selvig

Ved Frol barneskole savner vi en kjær kollega og en dyktig medarbeider, våre elever savner en omsorgsfull og engasjert lærer.

Sissel Selvig arbeidet ved flere skoler og barnehager i Levanger kommune, og hun hadde siden 2012 sin base ved Frol barneskoles spesialpedagogiske avdeling «toa». Her fikk hun til fulle vist sin sterke kompetanse og erfaring innen spesialpedagogikk, og hun bidro aktivt til den pedagogiske utviklinga av avdelingen. Likeså kom her hennes taktfulle, men like fullt målretta evne til samarbeid godt fram, både med kolleger og med familiene rundt elevene ved toa. Sissel ga gjerne «det lille ekstra» for at dagene

skulle bli gode for alle. Interiørmessig var hun en ener, og hun skapte trivsel rundt seg ved at hun både selv ryddet og ordnet rommene til elever og ansatte slik at de var gode å bruke, samt at hun kom med kreative forslag til hvordan toa skulle møbleres og utstyres. Hun gav mye av selv. Både elever og ansatte har gode minner fra besøk ved hytta på Levangernesset, et tydelig bilde på hennes raushet overfor og engasjement for andre mennesker.

Sissel snakket ofte med varme og stolthet om familien sin, og vi som kjente henne som en kjær kollega føler sterkt med familien i den sorg de bærer på.

«Gråt ikke over at jeg er død, men gled dere over at jeg har levd» sto det i dødsannonsen hennes. Det er en praktfull, men vanskelig utfordring, for sorg er en dominerende følelse hos oss ved Frol barneskole nå. Samtidig er vi svært takknemlige og glade for tiden vi fikk lære Sissel å kjenne.

Fred over Sissel Selvigs gode minne.

– Geir Mediås, rektor ved Frol barneskole