Overstadig beruset mann hoppet av toget for tidlig – da gikk turen videre med buss

Det er politiet som melder om hendelsen, som skal ha funnet sted ved stasjonen i 18-tiden onsdag kveld.

Det skal her ha kommet inn en melding om at en overstadig beruset mann var å finne på stasjonsplassen i Grong. Da politiet tok kontakt med mannen, viste det seg at han hadde hoppet av toget langt tidligere enn han opprinnelig hadde planlagt.

Skulle til Helgeland

Mannen i 40-årene skulle nemlig hele veien til Helgeland, og hadde valgt å gjennomføre reisen ved hjelp av tog fra startstasjonen i Oslo. Da han oppdaget hvilken stasjon han hadde hoppet av på, var toget vel i vei videre mot Nordland fylke.

Dermed ble det innløsing av ny kollektivbillett i Grong, men denne gangen på busstasjonen.

– Vedkommende i stand til å bli med buss videre nordover, skriver nemlig politiet på twitter.