Bråk på samfunnshuset i Vinne

Det var klokken 02.10 natt til fredag at politiet fikk melding om to stykker som sloss på et julebord på Vinne samfunnshus.

– Politiet rykket ut, men da vi kom fram hadde begge dratt fra stedet. Det er ikke meldt om personskader, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Stig Rune Sagen.