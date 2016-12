Hund overlevde å bli kjørt over av toget

Natt til fredag ble en bortkommen hund påkjørt av toget som går mellom Stjørdal og Östersund.

Det som kunne endt veldig tragisk for hunden – ble en riktig solskinnshistorie like før jul, skriver Östersundposten.

For da personell fra Trafikkverket rykket ut for å ta hånd om det de trodde var en død hund, fant de hunden sprell levende midt på skinnegangen. Det eneste synlige beviset på den dramatiske hendelsen var at hunden hadde et lite kutt i hodet.

I god form

Trafikkverket meldte videre at hunden var glad for å møte folk og ellers var i fin vigør da de tok den med seg til politiet.

Politiet i Jämtland mener hunden må ha overlevd ved å legge seg flat på skinnegangen da toget kom. Slik må han ha ligget helt rolig mens hele togsettet passerte over.

Gjenforent med eier

Da politiet gikk gjennom loggen fant de ut at en hundeeier hadde meldt hunden sin savnet, og at det var den samme hunden som var reddet fra togskinnene.

Det meldes om at både hun og hundeeier var svært fornøyd med å bli gjenforent.