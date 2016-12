En omkommet funnet etter russisk flystyrt i Svartehavet

Departementet bekrefter overfor statlige russiske medier at flyet av typen Tupolev Tu-164, som var på vei til en russisk base i Latakia i Syria, styrtet i Svartehavet like etter avgang.

– Kroppen til en person som omkom i flykrasjet ble funnet seks kilometer utenfor kysten av Sotsji, og ble tatt om bord i et redningsskip, sier departementstalsmann Igor Konasjenkov til russiske nyhetsbyråer.

Interfax melder at flyet forsvant fra radaren 20 minutter etter avgang klokken 5.20 lokal tid. Vrakrester er funnet på 50 til 70 meters dybde, rundt 1,5 kilometer utenfor svartehavskysten ved byen Sotsji.

Årsakene til ulykken skal enten ha vært problemer med flyet eller pilotfeil, opplyser en kilde til det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

Flyet hadde 84 passasjerer og et mannskap på åtte om bord. Over 60 av dem synger i Alexandrov-ensemblet, som er koret til Russlands væpnede styrker. Mannskoret skulle til flybasen Khmeimim for å opptre for russiske styrker.

I 2010 omkom 96 mennesker, blant dem Polens president Lech Kaczynski, da et fly av samme type styrtet under innflygingen til byen Smolensk vest i Russland.