Trær over vegen

På Fv. 275 mellom Fossem og Røysing falt et tre over vegen fredag kveld like etter kl. 21.00.

Også på Fv. 221 mellom Sund gård og Sund folkehøgskole har et grantre knekt i vinden. Det sperrer halve Flagvegen.

Vegtrafikksentralen sørger for rydding begge steder.