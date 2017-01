Flere vogntog sperret tungtrafikken på E6

Statens vegvesen meldte via sin Twitter-konto om redusert fremkommelighet på E6 nord for Steinkjer tirsdag kveld.

Grunnen skal være at flere vogntog fikk problemer ved Knebakkan like nord for Føllingstua Camping.

Vogntog på gangfeltet

Ifølge en T-A-tipser skal det i 19.30-tiden ha vært fire vogntog involvert i trafikkaoset. Tre av dem skal allerede ha vært i trøbbel da et siste vogntog ifølge leseren forsøkte å passere området ved å benytte fortauet.

Det skal ha endt med at også sistnevnte kjøretøy ble stående fast.

Personbiler fikk passere

Ett kjørefelt ble stengt på strekningen mens bergingsselskapet jobbet med å klargjøre veibanen. Det førte til trafikale utfordringer for tungtransporten i området, mens personbiler fikk passere med redusert fremkommelighet, ifølge Statens vegvesen.

Politiets operasjonssentral for Nord-Trøndelag sier politipatruljer i området ikke hadde ressurser til å bistå i arbeidet tirsdag.