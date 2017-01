Tre ramlet ned og sperret fylkesveg

Like etter klokken 13.00 tirsdag ettermiddag fikk politiet i Nord-Trøndelag melding om at et tre hadde falt ned og sperret fylkesveg 720 ved Verrastranda i Verran.

– Vegtrafikksentralen ble varslet, og det ble sendt ut folk som skulle ordne opp, opplyser politiets operasjonssentral.