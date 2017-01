Vogntog sperrer tungtrafikk på E6

Statens vegvesen melder via sin Twitter-konto om redusert fremkommelighet på E6 nord for Steinkjer tirsdag kveld.

Grunnen skal være at to vogntog skal ha fått problemer ved Knebakkan like nord for Føllingstua Camping.

Ett felt er stengt på strekningen mens bergingsselskapet jobber med å klargjøre veibanen. Det fører til trafikale utfordringer for tungtransporten i området, mens personbiler får passere med redusert fremkommelighet.