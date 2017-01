Black Design Shop i Stjørdal er konkurs

– Triste nyheter. I går måtte vi desverre melde oppbud. Omsetningen på Traktøren ble ikke som forventet desverre, og da drar den med seg Black Design Shop også, skrev butikken på sine Facbooksider onsdag morgen.

Knappe tre år etter at Anja Vevle stiftet selskapet Black Design Shop Stjørdal, ble selskapet alstå onsdag slått konkurs, skriver bladet.no.

Vevle sier til avisen at hun synes dette er tungt, men er samtidig så realistisk at hun ser at omsetningen rett og slett ikke har vært stor nok.

– Butikken hadde to deler, og det var salget av varer hos Traktøren som ble utslagsgivende for at dørene nå er stengt. Omsetningen var god i starten, men falt etter hvert. Den siste tiden har salget gått tregt, sier Anja Vevle, som var eneeier av selskapet bak butikken.

Det er sju ansatte som nå mister jobben på grunn av konkursen, skriver bladet.no