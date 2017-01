Vanskelig butikktyv politieskortert fra Amfi

– Det var en vekter som ringte oss, og fortalte at han hadde tatt en kvinne på fersken for tyveri, sier operasjonsleder for Nord-Trøndelag politidistrikt, Jan Tore Tiltnes, om hendelsen som fant sted torsdag ettermiddag.

Gjorde seg vanskelig

Han sier politiet foreløpig ikke har fått noen nærmere beskrivelser av hva kvinnen skal ha stjålet fra Amfi-senteret i Steinkjer, men at kvinnen skal ha gjort seg vanskelig etter møtet med vekteren.

– Da ble det sendt en patruljebil til senteret for å hente kvinnen, som ble innbragt til politistasjonen, sier Tiltnes, og forteller at den mistenkte er en kvinne i 20-årene.