Bil i grøfta

Det var ingen personer på stedet da politiet ankom.

– Vi kom etter hvert i kontakt med en person, og fikk mistanke til at det dreide seg om kjøring i beruset tilstand. Dette er en mann i 20-årene som er bosatt i Verdal. Han er fremstilt for blodprøvetaking og blir anmeldt for dette forholdet, forteller operasjonsleder Ole Tuset i Trøndelag politidistrikt, ved operasjonssentralen i Nord-Trøndelag.

Førerkortet vil også bli beslaglagt.