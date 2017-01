Barn sendt til lege etter utforkjøring

Like før klokken 12.30 tirsdag ettermiddag meldte politiet i Nord-Trøndelag om en trafikkulykke på Vågavegen i Inderøy.

– Det er en personbil som har kjørt av vegen, var første melding fra politiets operasjonssentral.

En lite som barn som var passasjer i bilen ble fraktet til legevakt med ambulanse etter utforkjøring.

– Det er ingen ting som tyder på at barnet er skadet, men barnet ble kjørt til legevakt for en kontroll, sier Rune Reinsborg som er operasjonsleder for politiet i Nord-Trøndelag.

Utforkjøringen skjedde i lav hastighet, og de ble ikke veldig store skader på kjøretøyet.