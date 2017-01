Døde sauer og kaniner funnet i Overhalla

Politiet fikk torsdag melding om at det var funnet to døde sauer på en gård i Overhalla. En stund senere ble det meldt om to døde kaninen på en annen adresse.

Tok inn to huskyer

– Vi fikk melding om at det var funnet hundespor ved gården, og på den andre adressen ble to hunder observert løpende fra stedet, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Stig Rune Sagen.

Politiet har nå tatt inn to løse huskyer i forbindelse med dette.

Kontakt med hundeeier

I samme periode fikk politiet melding av en hundeeier som savnet to hunder. Politiet jobber nå med å finne ut om huskyene kan kobles opp med de døde dyrene.

– Saken etterforskes og vi ser på om hundeeier har ivaretatt sine plikter som hundeeier, forteller Sagen.